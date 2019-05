Netia udostępnia usługę zintegrowanej komunikacji Netia Contact Center

"Netia Contact Center, to odpowiedź na wymagania współczesnych konsumentów, którzy oczekują błyskawicznej i sprawnej obsługi niezależnie od kanału komunikacji. Trudno znaleźć lepsze narzędzie do szybkiego uzyskania przewagi nad konkurencją, dzięki zintegrowanej komunikacji z klientami. Co istotne, naszą usługę można wdrożyć błyskawicznie i to już od jednego stanowiska, bez ponoszenia praktycznie żadnych nakładów inwestycyjnych" - powiedziała kierownik Produktu B2B w Netii Bożena Będkowska, cytowana w komunikacie.