Newag miał szacunkowo 32,7 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2020 r.

"Wartość przychodów ze sprzedaży w I kw. 2020 r. wyniosła 269,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, jest wyższa o 127,5 mln zł (+90,1%). Grupa zanotowała zysk w wysokości 32,7 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego strata grupy wyniosła 1,3 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 55,8 mln zł i była o 42,6 mln zł wyższa niż pierwszym kwartale roku 2019 (+322%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 176,2 mln zł (14,6%) do kwoty 1,39 mld zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 13 zł" - czytamy w komunikacie.

W przypadku jednostkowych wyników spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w I kw. 2020 r. na poziomie 267,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 122,7 mln zł (+84.6%). Spółka zanotowała w I kw. zysk na poziomie 31,1 mln zł, podczas, gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego strata wyniosła 1,46 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 52,4 mln zł i była wyższa o 41,5 mln zł (+378,1%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 150,6 mln zł (+11,1%) do kwoty 1,5 mld zł. Wartość księgowa na jedną akcję wzrosła z 9,08 zł do 10,11 zł.