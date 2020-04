technologie 1 godzinę temu

No Gravity Games: Sprzedaż gry 'Alder's Blood' przewyższyła koszty o ok. 50%

Łączne przychody No Gravity Games ze sprzedaży gry "Alder's Blood" wynoszą ok. 300 tys. zł i przewyższyły już koszty produkcji i wydania gry o ok. 50%, podała spółka