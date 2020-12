Notowania soi systematycznie pną się w górę od maja br.

Ciekawa sytuacja już od wielu tygodni ma miejsce na rynkach towarów rolnych. Uwagę wielu inwestorów zaczęła przyciągać soja, której notowania systematycznie pną się w górę już od maja br. Co prawda kilka pierwszych miesięcy bieżącego roku przyniosło na tym rynku spadki, ale to, co się wydarzyło później, przerosło oczekiwania licznych inwestorów. Notowania soi nie tylko nadrobiły straty, ale też zaczęły pokonywać kolejne bariery cenowe: 10 USD, 11 USD, 12 USD za buszel. Na początku bieżącego tygodnia cena soi oscyluje już w okolicach 12,70 USD za buszel, czyli na najwyższych poziomach od czerwca 2014 roku, czyli od 6 i pół roku.