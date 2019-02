Novaturas miał 0,23 mln euro straty netto, 0,6 mln euro EBITDA w IV kw. 2018 r.

"Firma obsłużyła 305 660 klientów w całym 2018 r., co stanowi o 31% więcej niż w 2017 r. W ostatnim kwartale roku we wszystkich trzech krajach bałtyckich nadal odczuwaliśmy pewne skutki nadzwyczaj gorącej i suchej pogody latem. Upał utrzymywał się przez cały czerwiec, lipiec i sierpień, zmniejszając popyt na podróże zagraniczne. Miało to wpływ na ceny last minute - musieliśmy obniżyć ceny i rentowność, aby stymulować popyt" - czytamy dalej.