Nowe prognozy dla rynku gier. Widać efekt koronawirusa.

Przychody z gier konsolowych wzrosną o 6,8 proc. rok do roku do 45,2 mld dolarów, z ponad 729 milionami graczy. Analitycy spodziewają się problemów z dystrybucją fizyczną gier. Część premier może być w związku z tym przekładana, tak jak miało to miejsce w przypadku dwóch gier na konsolę: "The Last of Us 2" oraz "Ghost of Tsushima".