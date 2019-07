Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji

"Ustawa jest bardzo duża, uważamy jednak, że jest to projekt bardzo dobrze przygotowany. Prace nad nim rozpoczęliśmy trzy lata temu, przeprowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne. Przeanalizowaliśmy wszystkie nadesłane do nas wątpliwości i postulaty" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologi Jadwiga Emilewicz podczas I czytania obu projektów.

"Jest to materia bardzo rozległa, bardzo skomplikowana i wymaga spokojnego podejścia. Z OSR ustawy wynika, że masa podmiotów, w sensie pozytywnym, wzięła udział w konsultacjach, ale mamy przedostatnie posiedzenie Sejmu. Przy ostatniej nowelizacji PZP odbyło się kilkanaście spotkań. Składam wniosek, aby ten projekt trafił do komisji gospodarki i rozwoju, która wcześniej pracowała już nad wcześniejszą nowelizacją" - powiedział Paweł Grabowski z Kukiz '15.

Poseł Maria Małgorzata Janyska z Platformy Obywatelskiej (PO) wyraziła obawy o losy ustawy, jeśli trafi ona do małej komisji deregulacyjnej.

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) Mieczysław Kasprzak również zwrócił uwagę, że posłowie będą mieli zbyt mało czasu na zapoznanie się szczegółów z tą ustawą. "Jesteśmy za procedowaniem tej ustawy, ale nie weźmiemy odpowiedzialności za to, co jest w tej ustawie" - dodał Kasprzak.

"Zdając sobie sprawę z doniosłości aktu i z czasu, w którym jesteśmy, zdecydowaliśmy także na początku roku wprowadzić długie vacatio legis, aby nie było wątpliwości, że zamawiający będą mieli 3 miesiące, aby się nauczyć nowych przepisów i dlatego założyliśmy, że wejście w życie tej ustawy to będzie 1 stycznia 2021 roku. Wówczas, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości w dalszej analizie, to Sejm nowej kadencji będzie mógł ewentualnych zmian dokonać, co - mam nadzieję - że się nie wydarzy" - powiedziała Emilewicz.