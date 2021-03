Nowy kontrakt Orlenu. Zmniejsza dostawy ropy z Rosji

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2019 roku miesięcznie do płockiej rafinerii trafiało ok. 1,4 mln ton ropy naftowej, z czego średnio ok. 700 tys. ton z kierunków innych niż Rosja. We wspomnianym roku do rafinerii Orlenu w Płocku trafiło zatem ok. 17 mln ton ropy.