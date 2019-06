Nowy prezes kopalń Tauronu. Zwrot ku wiatrakom

Rada nadzorcza Tauronu Wydobycie odwołała prezesa Zdzisława Filipa i powołała na to stanowisko Sławomira Obidzińskiego. Ten jeszcze do niedawna prezesował w Węglokoksie, spółce handlującej węglem.

Jak podaje PAP, zadaniem Obidzińskiego jest wprowadzenie w spółce zmian, które mają doprowadzić do tego, by stała się "spółką wspierającą" Tauron Wytwarzanie i dostarczać jej usługi.

Zmiana na stanowisku prezesa Tauron Wydobycie ma związek z prezentacją aktualizacji strategii Grupy Tauron, która zakłada zwrot ku odnawialnym źródłom energii, w tym głównie wiatrakom. Grupa zamierza zwiększyć udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych do ponad 65 procent już w 2025 roku.

Kopalnie na sprzedaż

Spółka zakłada zaangażowanie w energetykę zero- i niskoemisyjną i wyłączenie starych bloków węglowych oraz sprzedaż aktywów cieplnych.

- Bez względu na to, kto będzie właścicielem Kopalni Janina, miejsca pracy górników nie są zagrożone - podkreślał Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu, podczas konferencji prasowej pod koniec maja.

Tylko do 2025 roku planowane są wielkie inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie oraz farmy fotowoltaiczne. Spółka zapowiada również zaangażowanie w energetykę wiatrową na morzu.

- Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW oraz zastąpienie wyeksploatowanych elektrowni przez oddanie do użytku bloku o mocy 910 MW w Jaworznie pozwoli na obniżenie emisyjności Grupy Tauron o ponad 20 procent do 2025 r. oraz o ponad 50 procent do roku 2030 r. - tłumaczył Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.