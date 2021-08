Nowy rekord. WIG pierwszy raz zakończył sesję powyżej 68 tys. pkt.

odyniec 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niech mi ktoś wytłumaczy co oznaczają te punkty na giełdach, nie tylko w Warszawie ale wszystkich? Czy np. wzrost NASDAQ z 2600 punktów w 2011 roku do 14 000 obecnie oznacza że gdy zainwestowałem 10 lat temu to jestem teraz ponad 5 razy bogatszy a USA doznało 5 krotnego rozwoju? Pytanie poważne i proszę o poważne odpowiedzi.