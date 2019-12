Oddziały PKO BP od nowego roku w czterech krajach. Bank celuje w słowackie firmy

PKO BP otworzył pierwszy zagraniczny oddział korporacyjny w grudniu 2015 roku w Niemczech, zaś kolejny w Czechach - w kwietniu 2017 roku. Następny oddział zostanie uruchomiony na Słowacji na początku 2020 roku - czytamy w komunikacie.

- To będzie oddział typowo sprzedażowy, który będzie korzystał ze wsparcia biura w Warszawie i Pradze. Chcemy rozpocząć działalność w styczniu 2020 roku, po to, aby wejść w okres raportowy od początku roku, ale już jesteśmy gotowi, by rozpocząć działalność operacyjną. Przyjęliśmy założenie, że oddział słowacki będzie samodzielną jednostką biznesową - powiedział wiceprezes PKO BP Maks Kraczkowski podczas spotkania z dziennikarzami w Pradze.

- Chcemy rok 2020 zamknąć setką klientów w oddziale korporacyjnym na Słowacji - dodał.

Kraczkowski podtrzymał, że w planach jest otwarcie kolejnego oddziału korporacyjnego w Europie w przyszłym roku, ale nie zdradził szczegółów.

- Już wiemy, że w 2020 roku będziemy występowali o zgody korporacyjne na kolejne destynacje. To jest kwestia najbliższych dwóch miesięcy, kiedy poinformujemy o zgodach na kolejne oddziały. To będzie minimum jedna nowa destynacja. Zależy nam na budowaniu portfela w taki sposób, by był on bezpieczny, sprzyjał rozwojowi i przynosił korzyści dla grupy kapitałowej. Nastawiamy się na czysty biznes - podkreślił wiceprezes.

Wskazał, że "apetyty związane z oddziałami zagranicznymi to jest początek", a wynik na działalności bankowej z tego obszaru rośnie z roku na rok.

- Nasze estymacje dotyczące liczby klientów w oddziale niemieckim okazały się chybione, bo spodziewaliśmy się mniejszej liczby klientów. Od 2016 roku przybyło nam 150 klientów korporacyjnych w tym oddziale. W roku 2019 możemy mówić, że wykonanie planu przez oddział było ponad dwukrotnie lepsze od tego, które zakładaliśmy. Mamy poniżej 200 klientów korporacyjnych, ale za chwilę to się zmieni - powiedział Kraczkowski.

Dodał, że średnioroczny wzrost liczby klientów w oddziale we Frankfurcie wyniósł 61 proc. w latach 2016-2019.

Kraczkowski podkreślił, że wyniki uzyskane przez oddział praski również były lepsze od oczekiwań. Bank zbliża się do 200 klientów korporacyjnych. Wśród nich przeważają duże firmy. Większość - 70 proc. - to polskie firmy obsługiwane w oddziale czeskim, a 30 proc. to firmy czeskie.

Jak podkreślił wiceprezes PKO BP, koncepcja biznesu międzynarodowego banku jest oparta o ścisłą współpracę między placówkami zagranicznymi.

- Przyjęliśmy założenie, że rozwój oddziałów zagranicznych ma służyć budowaniu dobrego wyniku banku, pogłębianiu relacji z klientami w Polsce, którzy oczekują, że będziemy ich finansowali, ale też wspierali w zakresie fuzji i przejęć. W ramach koncepcji rozwoju zagranicznego organizacji bazujemy na kadrze lokalnej - powiedział Kraczkowski.

