Oferta Avia Solar dostępna na stacjach paliw Avia; 100 KW już zakontraktowane

"W biznesie ważny jest czas, dlatego bardzo nam zależało żeby jak najszybciej trafić z ofertą naszej fotowoltaiki na stacje paliw Avia, które są dla nas naturalnym kanałem bezpośredniego dotarcia do klienta. Zdajemy sobie sprawę, że okres letni jest idealnym terminem na instalowanie paneli słonecznych, dlatego czerwiec to dla nas czas bardzo intensywnej pracy, która przynosi efekty w postacie pierwszych umów dla marki Avia Solar na instalacje fotowoltaiczne. Możemy się pochwalić, że od początku startu projektu mamy ze wszystkich źródeł pozyskiwania klientów zakontraktowane instalacje o mocy ponad 100 kW" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Grupa Unimot ogłosiła wejście w segment fotowoltaiki z marką Avia Solar 20 maja br. i planuje ok. 276 mln zł przychodów z tego tytułu do 2023 roku. W tym okresie grupa chciałaby instalować ok. 20 MWp instalacji rocznie i osiągnąć poziom 69 MWp do roku 2023.