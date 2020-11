Oferta publiczna do 21,62 mln akcji Canal+ Polska rusza dziś, cena max.: 60 zł

"W ramach oferty, akcjonariusze sprzedający oferują do 21 617 600 akcji oferowanych, tj. do 21 617 600 akcji zwykłych serii B spółki , stanowiących nie więcej niż około 49% kapitału zakładowego spółki, z czego do 14 117 600 akcji oferowanych oferowanych jest przez TVN Media (około 32% kapitału spółki), a do 7 500 000 akcji oferowanych oferowanych jest przez Liberty Global Ventures Holding (około 17% kapitału spółki)" - czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi.

Intencją spółki, akcjonariuszy sprzedających, globalnych współkoordynatorów oraz firmy Inwestycyjnej jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym do ok. 10% akcji oferowanych, podano także.

"Cieszymy się, że możemy rozpocząć ofertę publiczną. Jako preferowany dostawca rozrywki z segmentu premium na polskim rynku oraz najbardziej zaawansowana technologicznie platforma płatnej telewizji w Polsce, mamy bazę lojalnych klientów, która systematycznie rosła w okresie ostatnich trzech lat. Jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania możliwości związanych z upowszechnianiem się nowych technologii w Polsce a uruchomiona w maju 2020 roku usługa Canal+ (OTT) jest na krzywej wzrostu i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników jej sprzedaży. Trendy rynkowe wspierają nasz biznes - rosną wydatki Polaków na rozrywkę i przewiduje się, że w latach 2019-2024 liczba klientów OTT i IPTV w Polsce wzrośnie odpowiednio do 4,6 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 17,7%) oraz do 1,5 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 11,2%). Nasz model biznesowy jest odporny na ostatnie wyzwania rynkowe, o czym świadczą wyniki wypracowane w I półroczu 2020, kiedy to wzrost organiczny przychodów wyniósł 2,8% rok do roku. W efekcie siła finansowa

spółki pozwala nam zakładać wypłatę dywidendy na poziomie 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto" - powiedziała Prezes Canal+ Polska Edyta Sadowska, cytowana w komunikacie.