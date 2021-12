OPEC+ zdecydował. Ceny ropy naftowej gwałtownie spadły

Sprytny 50 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Niestety u nas paliwo może być tańsze. Patrzenie na inne kraje to bzdura. Każdy kraj w cenie paliwa ma schowane różne inne podatki i marże. W PL złotówka jest słaba przy cenie 1$ za 4,06 zł to niestety obniżki z światowej giełdy do nas nie dotrą. Jedyna możliwość do obniżenia ceny paliwa to umocnienie się złotówki. Słowo do tych co mają tylko jeden argument że za granicą też drogo. Pamiętajcie że w innych krajach zarabia się w innych walutach które mają inną siłę nabywczą. W Polsce benzyna może być tańsza.