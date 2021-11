Tak rząd chce trzymać ceny w ryzach. "Sprawdzimy, czy koncerny nie podwyższają marż"

- Będziemy sprawdzać, czy koncerny nie podwyższają sobie marż - powiedział we wtorek wieczorem szef rządu w wywiadzie dla TVP. - Zero kalkulowania w taki sposób, że możemy więcej pieniędzy ściągnąć z klientów, ponieważ rząd zaoferował obniżkę. Nie pozwolimy na to, bo szłoby to w poprzek naszym zamiarom - zadeklarował.