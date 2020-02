Opłaty od "małpek" i słodzonych napojów. Rząd przyjął projekt ustawy

"Zasadniczym celem projektu ustawy jest wykorzystanie instrumentów polityki fiskalnej jako narzędzia walki z nadwagą i otyłością przez nałożenie dodatkowej opłaty dla napojów słodzonych" - czytamy w komunikacie. "Projekt wprowadza także zmianę w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia, będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml".

Zgodnie z projektem opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w butelkach do 300 ml.

Środki z opłaty trafią w 50 proc. do gmin, a w połowie do NFZ. Mają zostać przeznaczone na edukację, profilaktykę i świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata będzie pobierana w momencie sprzedaży do sklepu.