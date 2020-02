Orbis miał 1 258,25 mln zł zysku netto, 329,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Mając na uwadze cel, jakim jest zapewnienie najwyższej jakości usług i dostępu do międzynarodowych marek, Orbis zawarł z Accorem umowę zarządzania 73 hoteli należących do Orbisu, rozpoczynając w ten sposób nowy rozdział współpracy. Nasza perspektywa się zmienia, jednak niezmiennie dążymy do wzmocnienia wiodącej pozycji w regionie i pomimo intensywnego procesu przekształceń trwającego przez cały rok 2019, zdołaliśmy poprawić wyniki we wszystkich strategicznych obszarach" - wskazał Clavie.