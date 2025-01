Orlen pokazał nową strategię. "Próbuję połączyć wodę z ogniem"

W czwartek Orlen zaprezentował nową strategię, która ma obowiązywać do roku 2035. Paliwowy gigant zadeklarował, że jego celem jest m.in. zwiększenie wydobycia gazu, budowa czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.

Na nową strategię zareagowali inwestorzy, którzy z pewnością nie okazali entuzjazmu, bo kurs spółki nieznacznie, ale jednak spadł - na poziomie ok. 1 proc. Czy możemy zatem mówić o rozczarowaniu?

Inwestorzy spodziewali się innych planów Orlenu?

- Spadek kursu Orlenu ma swoje uzasadnienie - ocenia Dawid Czopek, ekspert ds. rynku paliwowego i zarządzający Polaris FIS. - Rynek liczył na ograniczenie capexu - tymczasem w najbliższych latach jego wartość wzrośnie powyżej 40 mld. Oznacza to, że firma będzie musiała istotnie zwiększyć zadłużenie. I przez kilka lat nie będzie generowała wolnych przepływów gotówkowych po inwestycjach i wypłacie dywidendy.

Capex , czyli nakłady inwestycyjne na środki trwałe, to kluczowy wskaźnik dla analityków oceniających kondycję spółki.

Ambitne cele i rynkowe realia. Orlen zderza się z rzeczywistością

Według analityka, spółka przyjęła bardzo ambitne założenia. - Orlen zakłada dość wysokie stopy zwrotu z inwestycji, co spowoduje, że zysk EBITDA spółki wzrośnie o ok. 50 proc. To może być dość ambitne założenie - mówi nam ekspert.