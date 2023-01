Oto jak kurs Orlenu zareagował na podwyższanie przez spółkę hurtowych cen paliw

Orlen skokowo obniżył ceny hurtowe, co wywołało falę oburzenia

Ekonomista Rafał Mundry napisał na Twitterze o "cudach na Orlenie". "Dziś hurtowe ceny Pb95, Pb98 i ON na Orlenie potaniały z dnia na dzień o 12 proc. A złoty i ropa bez zmian" – zauważył w piątek Mundry . Jego zdaniem, to rodzi pytanie, czy wcześniej "kierowcy przepłacali po 700 zł na tonie".

"Zarzuca się nam, że skoro obniżyliśmy cenę 30 grudnia, to mogliśmy to zrobić wcześniej. Nie mogliśmy, bo sytuacja na rynku jest taka, że doprowadzilibyśmy do kolejek na stacjach" - stwierdził z kolei w wypowiedzi dla PAP główny ekonomista PKN Orlen Adam B. Czyżewski, porównując obecną sytuację w Polsce do tej, jaka wystąpiła w trakcie rajdu na stacje benzynowe na Węgrzech w grudniu.