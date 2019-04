P.A. Nova spodziewa się lepszych r/r wyników w segmencie budowlanym w 2019 r.

Dodał, że spółka chciałaby osiągnąć 120-130 mln zł przychodów ze sprzedaży tego segmentu (wobec 99 mln zł w 2018 r.), a obecnie ma zabezpieczone ok. 70-80 mln zł. Zastrzegł, że przychody z budownictwa uzależnione są od zaangażowania sił we własne projekty, ale taki wynik (120-130 mln zł) powinien zostać wykonany.

"Jeśli sprzedaż nastąpi, to wpłynie to na poziom przychodów z najmu. One [cztery parki handlowe] nie stanowią istotnej wagi, bo to galerie generują więcej przychodów, ale przychody na sprzedaży powierzchni komercyjnych mogą być nieco niższe. Z drugiej strony, mogą zostać skompensowane otworzeniem nowych powierzchni" - powiedział wiceprezes.