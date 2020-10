P.A. Nova spodziewa się wyższych przychodów w II półroczu niż w I poł. 2020

"Jeśli chodzi o wyniki na działalności komercyjnej (komercyjnego najmu nieruchomości) na pewno będą lepsze, dlatego, że przychody w II kw. były o 70% słabsze niż w I kw., z racji tego, że przez 1,5 miesiąca obiekty były właściwie kompletnie zamknięte, a w maju, zaraz po otwarciu, poziomy obniżek [czynszów], które były udzielane były bardzo wysokie. W tej chwili średni poziom czynszów, które my uzyskujemy w stosunku do poprzednich lat to w październiku ok. 80%. W sierpniu to było 65-70%. Zakładamy, że poziomy z II półrocza będą w granicach 20-30% niższe w zależności od obiektu w stosunku do 'standardowego' półrocza, ale duże lepsze niż w I półroczu" - powiedział Janik podczas konferencji prasowej.