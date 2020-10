PCF Group podtrzymuje plan IPO i debiutu na GPW do końca tego roku

Obecnie zespół People Can Fly to ponad 260 osób pracujących w 4 studiach produkcyjnych: w Warszawie, Nowym Jorku, Newcastle i w Rzeszowie oraz 2 start-up studiach w Montrealu i Łodzi.

"Mimo to nadal zatrudniamy, zarówno w Europie, jak i północnej Ameryce. Daje to przede wszystkim dostęp do profesjonalistów. W Polsce jest bardzo mało firm realizujących gry z segmentu AAA. W efekcie mamy tu ograniczony dostęp do doświadczonych deweloperów i szukamy talentów tam, gdzie branża gier jest najbardziej rozwinięta, czyli w USA, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii" - zaznaczył Wojciechowski.