PE chce zwiększenia budżetu Funduszu Transformacji do kwoty 25 mld euro

Parlament Europejski proponuje zwiększenie budżetu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na transformację energetyczną państw unijnych do 25 mld euro w ramach wieloletnich ram finansowych UE 2021-2027, poinformował Parlament. Na ten cel ma zostać zarezerwowanych także ok. 32 mld euro w ramach instrumentu Next Generation EU.