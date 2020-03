Pekabex wstrzymał pracę w jednym zakładzie z powodu koronawirusa u pracownika

"Zatrzymanie produkcji w zakładzie może potrwać do dwóch tygodni, a wznowienie produkcji zależeć będzie od decyzji Sanepidu. Pozostałe cztery zakłady produkcyjne grupy kapitałowej emitenta, w tym zakład Kokoszki I w Gdańsku na chwilę sporządzenia niniejszego raportu pracują normalnie" - czytamy w komunikacie.

"Zarząd emitenta podjął również decyzję o przeniesieniu produkcji z zakładu do pozostałych zakładów produkcyjnych grupy kapitałowej emitenta. W opinii zarządu emitenta, pozwoli to na znaczną minimalizację negatywnych skutków przedmiotowego zdarzenia, w tym ograniczenie strat związanych z brakiem produkcji w zakładzie. Ryzyko wstrzymania produkcji w jednym z zakładów produkcyjnych grupy kapitałowej emitenta było wcześniej identyfikowane przez zarząd emitenta i jest w dużej mierze mitygowane przez możliwość awaryjnego przeniesienia produkcji do innych lokalizacji" - czytamy także.