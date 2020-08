Pekao: Państwowe firmy mogą pomóc złagodzić skalę spowolnienia zw. z COVID-19

"Czynnikiem, który może sprzyjać wzrostowi znaczenia firm państwowych w polskiej gospodarce, jest kryzys ekonomiczny oczekiwany w następstwie epidemii COVID-19. Przedsiębiorstwa państwowe mogą w nim odegrać rolę stabilizatora, podobnie jak to miało miejsce podczas kryzysu finansowego z 2009 r. Utrzymanie miejsc pracy czy kontynuacja najważniejszych projektów inwestycyjnych będą miały łagodzący wpływ na skalę i głębokość spowolnienia, jakie czeka polską gospodarkę w najbliższych kwartałach. Co więcej, biorąc pod uwagę globalny zasięg kryzysu oraz jego przełożenie na sytuację finansową i wyceny firm, silne - jak na polskie warunki - koncerny z udziałem państwa mogą pokusić się o zwiększenie aktywności na rynku M&A i przejęcia zgodnych ze strategią ich rozwoju zagranicznych celów po atrakcyjnych cenach" - czytamy w raporcie "Siła napędowa czy hamulec rozwoju? Rola spółek Skarbu Państwa w kontekście kryzysu COVID-19".

"Specyficzne cechy własności państwowej w sektorze przedsiębiorstw sprawiają, iż spółki Skarbu Państwa sprawdzają się zwłaszcza w warunkach kryzysowych, kiedy szczególnego znaczenia nabiera kwestia stabilności działania i różnego rodzaju aspekty społeczne. Koncerny państwowe są bardzo ważnym i stabilnym źródłem dochodów podatkowych, dużym i pewnym pracodawcą, a obecność kapitału krajowego w sektorze bankowym zapewnia ciągłość finansowania polskiej gospodarki. Firmy kontrolowane przez Skarb Państwa mogą być również w tych warunkach platformą dla ekspansji zagranicznej, a zarazem gwarantem kontynuacji szeroko zakrojonych działań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury. Dodatkowo, od lat aktywnie wspierają one działalność kulturalno-rozrywkową, która szczególnie ucierpiała z powodu epidemii koronawirusa" - czytamy dalej w raporcie.

"Do najważniejszych argumentów wspierających tą tezę można zaliczyć w szczególności następujące fakty:

Przedsiębiorstwa państwowe oraz notowane na giełdzie koncerny ze znaczącym udziałem własności państwowej należą do największych pracodawców w Polsce, wskazano także. W 2018 roku aż 11 na 15 działających w naszym kraju firm o najwyższym poziomie zatrudnienia było przynajmniej częściowo kontrolowanych przez państwo. Łącznie pracowało w nich ponad 400 tys. osób - 6% wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, a 12% uwzględniając jedynie firmy duże, tzn. zatrudniające 250 i więcej pracowników.

"Warto też zauważyć, że firmy państwowe mogą do pewnego stopnia wywierać stabilizujący wpływ na rynek pracy w okresach kryzysowych. Ilustracją tego wpływu mogą być dane z okresu kryzysu finansowego z końca poprzedniej dekady. Łączne zatrudnienie w 9 największych spółkach giełdowych z udziałem własności państwowej wzrosło o 0,8% w 2009 r. i o kolejne 0,9% w latach 2010-2011. Redukcja zatrudnienia wystąpiła w tych firmach dopiero w 2012 r. Dla porównania w całym sektorze przedsiębiorstw (powyżej 9 pracowników) rok 2009 przyniósł spadek zatrudnienia o 1,8% r/r, a poziom z 2008 r. osiągnięto dopiero w 2014 r. Czynnik ten może mieć szczególną wagę w kontekście kryzysu COVID-19, którego specyfika sprawia, że zdolność gospodarki do utrzymania miejsc pracy może być kluczowa dla czasu trwania i skali wywołanej przez niego recesji. Przeciwdziałanie zwolnieniom pracowników przez firmy oraz ograniczanie negatywnego wpływu kryzysu na dochody gospodarstw domowych i ich przyszłą konsumpcję jest bowiem jednym z

najważniejszych elementów polityki antykryzysowej przyjętej przez rząd. Firmy państwowe mogą zatem odegrać istotną rolę w realizacji tego celu, nawet jeżeli miałoby się to odbyć kosztem przejściowego pogorszenia ich efektywności" - czytamy też w raporcie.