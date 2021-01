Pekao TFI: 2021 będzie dobrym rokiem dla ryzykownych aktywów

W ocenie zarządzających, sektory znajdujące się do tej pory pod presją, gdzie wyceny są niewymagające, a zyski, wraz z odżywającym popytem, mają szansę na istotną poprawę. Mogą one powrócić do łask inwestorów zagranicznych i przyciągnąć nowy kapitał na warszawską giełdę.

"Jednym z nich jest niewątpliwie możliwa zmiana postrzegania, przez zagranicznych inwestorów, polskich firm. W szczególności z sektora produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Ma to miejsce w związku z planem tzw. 'dekarbonizacji gospodarki' (zmniejszenia udziału energii pozyskiwanej z węgla), z jednoczesnym wydzieleniem z notowanych firm aktywów węglowych. To te właśnie aktywa nie są lubiane przez inwestorów proekologicznych" - czytamy dalej.

W ocenie zarządzających, trwające oraz zapowiadane IPO już teraz dają nadzieję na "rewitalizację" składu WIG20 i przyciągnięcie dodatkowego kapitału, co powinno przekładać się na poziom wycen. Podobny efekt może mieć również rosnące zainteresowanie inwestorów detalicznych rodzimym parkietem. W trakcie pandemii istotnie wzrósł udział inwestorów detalicznych w obrotach (zachęconych zapewne niskim poziomem stóp procentowych, atrakcyjnymi stopami zwrotu i ciekawymi ofertami na rynku pierwotnym). Zachowanie udziałów rynkowych brokerów detalicznych wydaje się wskazywać, że nie był to stan chwilowy" - czytamy dalej.

"Niemniej, pandemia przyspieszyła działania restrukturyzacyjne w polskich bankach, a jakość portfeli kredytowych nie uległa istotnemu pogorszeniu wskutek pandemii. Daje to nadzieję na powrót do wypłat dywidend, co niewątpliwie poprawiłoby postrzeganie sektora. Sytuacja sprzyja również ruchom konsolidacyjnym, co może wykreować dodatkową wartość dla akcjonariuszy" - czytamy dalej.