Pensja polskiego milionera skurczyła się o połowę. Niedawno zapowiadał koniec podwyżek w firmie

Pensja Janusza Filipiaka skurczyła się o połowę

"PB" podaje, że Comarch, spółki zależne i stowarzyszone wypłaciły mu pensję na poziomie 11,1 mln zł. To o 56,3 proc. mniej niż w 2021 r.

Miliarder zapowiadał przerwanie cyklu podwyżek

W ostatnich dniach Janusz Filipiak udzielił wywiadu serwisowi PAP Biznes , w którym zapowiedział koniec podwyżek dla pracowników Comarchu . – Dzisiaj największym wyzwaniem w branży jest presja płacowa . Moim problemem jest, że każdą taką wypowiedź czytają pracownicy, ale nie damy rady dalej zwiększać budżetu płacowego. Pracownicy muszą to zrozumieć – stwierdził prezes spółki.

Milioner dodał, że informatyczna firma musi ograniczyć budżet na pensje. Fundusz płac podstawowych w całej grupie w 2022 r. był o 18,8 proc. wyższy rok do roku, a w samym czwartym kwartale zeszłego roku dynamika funduszu płac wynosiła 16,2 proc.

To niejedyna głośna wypowiedź prezesa Comarchu

Można zatem stwierdzić, że prezes politykę końca cyklu podwyżek wynagrodzeń rozpoczął od siebie. To zresztą nie jest jego jedyna głośna zapowiedź z ostatniego czasu. Niemal przed rokiem Janusz Filipiak stwierdził, że ludzie "żrą za dużo mięsa" , a na tym społecznym rozpasaniu traci środowisko .

– Teraz jest konkurencja o pracownika. Gdybym był jedynym pracodawcą w Krakowie, to, owszem, mógłbym wyzyskiwać, ale jestem jednym z wielu i nie mogę płacić mniej, niż dyktuje rynek. Gdybym chciał wymusić coś na moim pracowniku, to on parsknąłby śmiechem, rzucił robotę i poszedł gdzie indziej – ocenił w rozmowie z "DGP".