PERN z nowoczesnym systemem pomiaru ropy płynącej ze wschodu

PERN zakończył prace przy modernizacji węzła rozliczeniowo-obliczeniowego ropy naftowej w bazie w Adamowie, podała spółka. W efekcie powstał nowoczesny blok kontroli jakości ropy naftowej, co ma przyczynić się do bardziej niezawodnych pomiarów ilości i jakości ropy naftowej napływającej do Polski ze wschodu.