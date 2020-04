giełda 54 minuty temu

Personnel Service: 480 tys. Ukraińców nie przyjedzie do pracy do czerwca

W przypadku zamknięcia granic i utrzymania stanu epidemii do czerwca, 480 tys. Ukraińców nie przyjedzie do pracy, wskazują eksperci Personnel Service. Ich zdaniem jednak, zapotrzebowanie na pracowników, i to nie tylko ze Wschodu, zdecydowanie spadło.