Personnel Service: Zakup nieruchomości w Polsce planuje 6 na 100 Ukraińców

"Na ten moment nabycie nieruchomości w Polsce planuje zaledwie 6% Ukraińców, co przy zestawieniu z szacunkami mówiącymi o prawie 2 mln kadry ze Wschodu w naszym kraju, wskazuje na wciąż duży potencjał. Nie wykorzystamy go jednak bez odpowiednich zmian, które zachęcą Ukraińców do pozostania w Polsce i kupna tutaj mieszkania. Tylko co dziesiąty obywatel Ukrainy planuje, że osiedli się u nas na stałe lub na dłuższy okres. Z punktu widzenia potrzeb naszego rynku pracy ten odsetek powinien być wyższy. Wtedy też naturalnie wśród Ukraińców zwiększy się chęć do zakupu nieruchomości w naszym kraju" - powiedział prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

Personnel Service podaje, powołując się na dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że Ukraińcy nabyli ponad 2,6 tys. lokali w 2018 roku, podczas gdy znajdujący się na pierwszym miejscu Niemcy tylko 1 tys. więcej. W raporcie firmy wskazano, że 11% Ukraińców mieszka w naszym kraju dłużej niż 6 miesięcy, mimo że 57% deklaruje chęć pozostania w Polsce na dłuższy okres przy uproszczonej procedurze zatrudnienia.

"Zarówno my, jak i pracodawcy apelujemy o wydłużenie okresu pracy na uproszczonej procedurze zatrudniania dla Ukraińców z 6 miesięcy do co najmniej roku. To nie tylko zminimalizuje rotację, ale też pozwoli zatrzymać część Ukraińców w naszym kraju na dłużej. Dzięki temu powiększymy grono skłonnych do zakupu mieszkań. Zwłaszcza jeżeli do tego wprowadzimy ułatwienia w zakresie dostępu do kredytów dla pracowników z Ukrainy" - powiedział Inglot.

"Osiedlenie się w Polsce w dalszej perspektywie może też skłonić Ukraińców do zakładania tutaj własnych firm. W tym momencie o założeniu własnej działalności gospodarczej w Polsce myśli 6% naszych wschodnich sąsiadów. To wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania" - podano także.

