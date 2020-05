PEX PharmaSequence: Rynek apteczny spadł o 7% r/r do 2,79 mld zł w kwietniu

"Średnia cena detaliczna leku w kwietniu wyniosła 22,3 zł i wzrosła o 3,6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 3,9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,8 zł (wzrost o 1,9% vs kwiecień 2019), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 27,5 zł (wzrost o 5,8% vs kwiecień 2019), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16,9 zł (wzrost o 3,6% vs kwiecień 2019). Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w kwietniu br. wyniosła 24,5% i była wyższa o 1% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu do marca marża spadła o 3,6%. W kwietniu refundacja leków osiągnęła wartość 717 mln zł, tj. o 8,3% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 25,7% i był wyższy o 1.7 pkt pro niż w marcu 2020 r., oraz niższy o 0,4 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku" - czytamy dalej.