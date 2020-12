PFR przyznał JSW 173,6 mln zł pożyczki preferencyjnej w ramach tarczy finansowej

Wypłata pożyczki preferencyjnej, podobnie jak dla udzielonej JSW pożyczki płynnościowej, ma nastąpić nie później niż do końca 2020 r., podano także.

Ostateczny termin spłaty zobowiązań wynikających z tytułu udzielonej pożyczki przypada 30 września 2024 r. Jednocześnie JSW może zwrócić się do PFR z wnioskiem o umorzenie części pożyczki, zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w umowie oraz w regulaminie tarczy, tj. do 75% faktycznej szkody. Decyzja o potencjalnym umorzeniu będzie należała do PFR.