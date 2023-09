PGE czeka na ważną ustawę. Od tego zależą kluczowe inwestycje koncernu

Od miesiąca akcje PGE idą na warszawskiej giełdzie w dół. W środę 28 września około godz. 10 kurs wynosił 7,47 zł. W ciągu miesiąca wartość akcji PGE spadła o 16 proc. A względem początku 2023 roku zmiana ta wynosi ok. 8 proc. na plus.

PGE nie jest jedyną spółką energetyczną, która przeżywa trudny czas. Wartość całego indeksu WIG-ENERG spadła w ostatnim miesiącu o ponad 13 proc. Co się za tym kryje?

Zobacz także: Na Orlen sypią się gromy. Ekspert: to dlatego stacje podnoszą ceny

Strategia a pożyczka w banku

Na obecne spadki giełdowe PGE wpływ ma wiele czynników. Jednym z kluczowych jest oddalająca się na bliżej nieokreślony czas perspektywa utworzenia przez rząd Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Projekt ustawy dotyczącej NABE nie ma szans na uchwalenie jeszcze w tej kadencji Sejmu i najprawdopodobniej w przyszłej kadencji również nie ujrzy on światła dziennego – ustalił money.pl. O sprawie pisaliśmy więcej tutaj.

Przypomnijmy, projekt ustawy zakłada przejęcie od spółek energetycznych (PGE, Tauron, Enea i Energa) ich aktywów węglowych. Dzięki przeniesieniu ich do nowego podmiotu, spółki takie jak PGE, które mają w swoim portfelu m.in. kopalnie węgla, zyskiwałby na atrakcyjności i wiarygodności na rynku finansowym .

Przyznaje to również PGE. W komunikacie przesłanym money.pl czytamy m.in., że dla grupy PGE " kluczowym elementem dla pozyskania finansowania realizacji kluczowych inwestycji jest powstanie NABE ".

Wiatr i dekarbonizacja

Przypomnijmy: strategia PGE zakładała, że tzw. pełna dekarbonizacja nastąpiłaby w grupie do 2030 r., a odejście od gazu – do 2040 r. Byłoby to jednak – zdaniem ministra aktywów państwowych Jacka Sasina – sprzeczne z zawartym przez polityków PiS porozumieniem społecznym z górnikami. Na jego mocy Polska zawiesiła ostateczną datę odejścia od węgla. Wcześniej ustalono ją na 2049 r.