PGE GiEK ogłosiła przetarg na magazyn energii o mocy 1 MW w Elektrowni Bełchatów

"To pionierskie w kraju rozwiązanie, którego rezultatem będzie magazyn energii elektrycznej w technologii baterii elektrochemicznych, zintegrowany z blokiem konwencjonalnym. Podstawową funkcją magazynu, w trakcie normalnej i bezawaryjnej pracy bloku, będzie zwiększenie mocy przekazywanej do systemu elektroenergetycznego. Jest to szczególnie istotne w szczytach dobowych zapotrzebowania na energię elektryczną. W ramach projektu badawczego przeanalizujemy również m.in. możliwość zasilania z magazynu energii wybranych urządzeń pomocniczych, zapewnienia natychmiastowej reakcji na wystąpienie przerwy w zasilaniu podstawowym oraz optymalizacji poboru energii na potrzeby ogólne bloków. Realizacja projektu pilotażowego pozwoli także przetestować wykorzystanie magazynu energii elektrycznej pod kątem rynku mocy oraz możliwości świadczenia wybranych usług systemowych i arbitrażu cenowego" - powiedział prezes PGE GiEK Robert Ostrowski, cytowany w komunikacie.

"Program jest kompleksowy i odnosi się do głównych obszarów biznesowych PGE: wytwarzania, dystrybucji i obrotu. Po zakończeniu badań i testów dotyczących magazynu o mocy 1 MW, rozważymy zintegrowanie z blokiem konwencjonalnym magazynu o większej mocy. Oczywiście, należy to powiązać z wynikami projektu pilotażowego oraz określeniem preferowanej funkcjonalności magazynu i analizą ekonomiczną. Realizowany w Elektrowni Bełchatów projekt jest jednym z elementów naszej odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi polski sektor energetyczny w procesie zmiany modelu rynku energii elektrycznej. Ten innowacyjny projekt doskonale wpisuje się także w naszą statutową misję zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski" - dodał prezes PGE Henryk Baranowski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.