PGNiG jest od 1 IV wyłącznym użytkownikiem stacji LNG małej skali w Kłajpedzie

"To ważny krok w budowie pozycji PGNiG na rynkach zagranicznych. Jestem przekonany, że nasze kompetencje w zakresie handlu i operacji LNG małej skali pozwolą PGNiG skutecznie rozwijać rynek tego paliwa na Litwie, Łotwie i w Estonii. Już teraz nasz gaz skroplony dociera do odbiorców w Niemczech i Czechach. Rozpoczęcie działalności PGNiG w Kłajpedzie wymagało wielu skomplikowanych uzgodnień handlowych i operacyjnych. Chciałbym podziękować kierownictwu KN za pełne zaangażowanie w ten proces. To najlepsza rękojmia obopólnych korzyści, jakie nasze spółki osiągną dzięki zainaugurowanej dziś współpracy" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.