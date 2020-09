energetyka oprac. Agata Kalińska 2 godziny temu

PGNiG kupuje udziały w złożach gazu w Norwegii

PGNiG Upstream Norway zawarło umowę z A/S Norske Shell, w wyniku której pozyska udziały w złożach produkcyjnych Kvitebjørn i Valemon na Morzu Północnym. - To więcej własnego gazu, który niedługo popłynie do Polski przez Baltic Pipe - komentuje prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

