PGNiG miało 1 064 mln zł zysku netto, 2 165 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"W pierwszym kwartale 2019 roku zwiększyliśmy o 8% przychody w stosunku do tego samego okresu 2018 roku. Na wynik grupy istotny wpływ miał wysoki koszt zakupu paliwa ze Wschodu. Jednak, dzięki importowi paliwa z innych kierunków - w szczególności LNG - udało się nam ograniczyć niekorzystne skutki kontraktu jamalskiego. To są wymierne efekty realizacji naszej strategii uwalniania się od jednego, monopolistycznego dostawcy i budowania zróżnicowanego portfela wiarygodnych partnerów" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Wolumen sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniósł 9,9 mld m3, tyle samo co rok wcześniej. Stabilizacja sprzedaży była z jednej strony konsekwencją stosunkowo wysokich temperatur (najcieplejszy kwartał od 4 lat), co ograniczyło zapotrzebowanie na paliwo do celów grzewczych, z drugiej - efektem dynamicznego wzrostu sprzedaży gazu przez PST do 1,35 mld m3 (+35% r/r).