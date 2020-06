PGNiG OD ma list intencyjny ws. budowy dwóch stacji LCNG w Suwałkach i Szumowie

"To pierwsza tego typu inwestycja w historii naszej spółki. To także kolejny dowód na to, że coraz więcej naszych przedsiębiorców chce iść w stronę czystego transportu zasilanego gazem ziemnym, jednak by rynek ten się rozwijał - musimy dynamicznie rozbudowywać infrastrukturę dorównującą innym krajom. Obecnie w Europie jest już ponad 3700 stacji CNG i LNG, z kolei GK PGNiG planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy budowę nawet do 38 stacji" - powiedział prezes PGNiG OD Henryk Mucha.