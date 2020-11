PGNIG odkryło złoże gazu na prospekcie Warka na Morzu Norweskim

"Odkrycie Warki jest dla nas niezwykle istotne z perspektywy strategicznego rozwoju naszej własnej produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zależy nam na tym, by z Norwegii do Polski za pośrednictwem Baltic Pipe trafiało jak najwięcej gazu pochodzącego z naszego własnego wydobycia. Kolejne odkrycie nowych zasobów gazu przybliża nas do tego celu. Słowa uznania należą się naszym specjalistom z PGNiG Upstream Norway. Ten sukces jest uwieńczeniem ich ciężkiej, zespołowej pracy i efektem doświadczenia zdobytego na szelfie" - powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.