PGNiG: Program Poprawy Efektywności Energ. da ok. 50 mln zł oszczędności w 6 lat

"Spodziewany efekt systematycznej poprawy efektywności energetycznej w PGNiG SA w latach 2020-2026 po wdrożeniu Programu Poprawy Efektywności Energetycznej to średnioroczne oszczędności na poziomie 1,5% zużywanej energii w kopalniach, magazynach gazu i odazotowniach. Stanowi to oszczędność energii na poziomie ok. 46 tys. toe, co może przełożyć się na oszczędności na łącznym poziomie ok. 50 mln zł w ciągu 6 lat" - czytamy w komunikacie.