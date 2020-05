PGNiG: W programie gazyfikacji dostęp do gazu ziemnego zyskało już 126 gmin

"Mamy już w tej chwili zrealizowanych projektów na budowę sieci dystrybucyjnej na ponad 1 700 km. Cieszę się, że dzisiaj możemy powiedzieć o kolejnym projekcie, który jest realizowany w Polsce, dzięki czemu wspieramy zrównoważony rozwój naszego kraju. Dotyczy on sieci średniego i wysokiego ciśnienia w województwie lubuskim, gazociągów sieci dystrybucyjnej pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim i Witnicą. To kolejny, 48. projekt i kolejne 48 km sieci" - powiedział Kwieciński podczas briefingu online.

"W ostatnim czasie udało się nam zgazyfikować kolejne sto dwadzieścia kilka gmin. Pracujemy nad rozszerzeniem tego programu. W tej chwili w skali kraju już 1 608 gmin ma dostęp do paliwa gazowego. W porównaniu do naszego programu to jest ok. 42%" - wskazał prezes PSG Ireneusz Krupa.