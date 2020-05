PharmaNET: Rynek apteczny zanotował spadek o 6,9% r/r do 2,79 mld zł w kwietniu

"Między 9 a 15 marca polskie apteki odwiedziło w sumie 18,4 mln osób, co stanowiło wzrost o 31% w porównaniu do tygodni poprzednich. W następnym tygodniu 16-22 marca liczba pacjentów w aptekach spadła zaś o prawie 47% względem rekordowego tygodnia i o 30% względem tygodni przed pandemią. Spektakularny okazał się jednak odpływ pacjentów w kwietniu br., kiedy polskie apteki odwiedziło ponad 26% pacjentów mniej niż w kwietniu ub. r. Spadek liczby pacjentów w aptekach w kwietniu br. przełożył się na znaczny spadek wartości sprzedaży w aptekach, która była niższa o 6,9%, w stosunku do kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.