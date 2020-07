Pharmena: Kolejna koncepcja działania 1-MNA w infekcji wirusem Sars-Cov-2

"Opublikowana obecnie praca w Cell Death Discovery prezentuje mitohormetyczną koncepcję działania 1-MNA w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.Powszechnie wiadomo, że nikotynamid (NA) jest metabolizowany (przekształcany) do 1-metylonikotynamidu (1-MNA), a 1-MNA jest następnie metabolizowany do prostszych związków chemicznych tzw. pirydonów, co wiąże się z wytwarzaniem nadtlenku wodoru (H2O2). Tworzenie się znacznych ilości H2O2 wywołuje stres oksydacyjny, a zwiększona obecność H2O2 w organizmie jest często uważana za niekorzystną. Z drugiej strony, niewielkie ilości związków pro-oksydacyjnych, takich jak H2O2, mogą korzystnie wpływać na organizm, a efekt ten znany jest jako mitohormeza" - czytamy w komunikacie.