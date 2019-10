PHH wprowadzi markę hotelową Vb do Apartamentów Zgoda PHN-u w Warszawie

"Dokonaliśmy wnikliwej analizy rynku i uznaliśmy, że marka Vb idealnie pasuje do Apartamentów Zgoda, zlokalizowanych w samym centrum Warszawy, kilka kroków od Pałacu Kultury i Nauki. Mamy duże doświadczenie we wprowadzaniu nowych marek na rynek, jako pionierzy otwieraliśmy hotele pod markami: Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance, a także ostatnio - Moxy" - powiedział prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu, cytowany w komunikacie.