energetyka 42 minuty temu

Photon Energy ma umowę na finansowanie dwóch projektów PV w Australii

Leeton Solar Farm Pty Ltd. i Fivebough Solar Farm Pty Ltd. - spółki projektowe zależne od Photon Energy - podpisały umowy z Infradebt na finansowanie dłużne dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14 MWp, zlokalizowanych w Leeton w Australii, podała spółka. Elektrownie zostaną oddane do użytku w IV kwartale 2020 r.