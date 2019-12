PHZ Baltona nie wypracowała rozwiązania polubownego z PPL

"Odbyło się spotkanie pomiędzy PPL a spółką, w trakcie którego strony nie wypracowały rozwiązania polubownego [...], pomimo propozycji składanych przez emitenta. Jednocześnie emitent informuje, że kwestionuje naliczone kary umowne zarówno co do zasady, jak i wysokości a naliczone przez PPL należności odsetkowe zostały zapłacone przez spółkę w pełnej wysokości [...]. W ocenie emitenta procedura wypracowania polubownego rozwiązania, [...] pozostaje otwarta, niemniej jednak jest to kwestionowane przez PPL" - czytamy w komunikacie.

Intencją emitenta pozostaje, odpowiednio, wypracowanie wspólnego i polubownego stanowiska w przedmiocie objętym opisanym powyżej procesem uzgodnieniowym, jak również niezależnie od powyższego, uzgodnienie z PPL właściwego mechanizmu rozliczeń spornych roszczeń czynszowych w oparciu o opinię podmiotu zewnętrznego w przedmiocie weryfikacji technicznych aspektów dotychczasowej współpracy oraz procesu adaptacji dla wszystkich zawartych umów najmu, podano także.

"W ślad za informacjami zamieszczanymi we wcześniejszych raportach okresowych emitent wyjaśnia, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu wartość kwot spornych objętych procesem uzgodnieniowym wynosi ok. 10,5 mln zł, a wartość spornych roszczeń czynszowych, których dotyczy opinia zewnętrznego podmiotu wynosi ok. 15,9 mln zł" - czytamy dalej.

Niezależnie od powyższego po zakończeniu powyższego spotkania otrzymał informację z BNP Paribas Bank Polska o wpłynięciu do banku komunikatów swift, dotyczących żądań wypłaty z trzynastu gwarancji do umów najmu wystawionych przez bank na rzecz PPL na kwotę ok. 0,7 mln zł z tytułu należności odsetkowych, wskazano także.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

