PHZ Baltona sprzedała wszystkie udziały w dwóch spółkach zależnych

"Na podstawie powyższej dokumentacji emitent sprzedał na rzecz Flemingo Middle East Limited wszystkie posiadane udziały w CDD (tj. udziały odpowiadające za 62% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w CDD) za łączną cenę ok. 0,92 mln euro co stanowi równowartość ok. 3,9 mln zł. Przeniesienie własności udziałów CDD na stronę kupującą nastąpi w dacie zamknięcia powyższych umów, co będzie poprzedzone koniecznością wystąpienia określonych zdarzeń i okoliczności, w tym o charakterze formalno-prawnym" - czytamy w komunikacie.