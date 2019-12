giełda 42 minuty temu

PIE: 43% średnich miast w Polsce to lokomotywy rozwoju rynków lokalnych

Do głównych wyzwań stojących przed małymi i średnimi miastami, gdzie mieszka ok. 40% Polaków, należy depopulacja oraz brak kompleksowych strategii rozwoju, na które cierpi co piąte średnie miasto, wynika z raportów "Scenariusze rozwoju małych i średnich miast" przygotowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Miasta określone jako lokomotywy rozwoju rynków lokalnych stanowią 43% średnich ośrodków. Najwięcej z nich znalazło się w województwach: wielkopolskim, śląskim oraz mazowieckim.