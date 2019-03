PIE: Współpracę międzynarodową B+R podejmowało 15,2% firm Hi-Tech w 2018 r.

Z badania wynika, że głównymi barierami wpływającymi na współpracę międzynarodową w obszarze B+R są zbiurokratyzowany system wspierania badań naukowych i wdrożeń, ograniczony dostęp do dostawców nowych technologii oraz zbyt małe środki publiczne przeznaczane na działalność B+R w przedsiębiorstwach. Połowa badanych wskazuje na bariery związane ze specyfiką samej firmy, np. na brak w przedsiębiorstwie infrastruktury produkcyjnej niezbędnej do realizacji wspólnych projektów, a nawet potrzeby współpracy z podmiotami zagranicznymi, podano także.

Wyroby zaawansowane technologicznie stanowią ok. połowy polskiego eksportu towarów ogółem (45,8% w 2017 r.). To około dwukrotnie wyższy udział niż we wstępnej fazie transformacji gospodarczej w Polsce (24,8% w 1995 r.), wskazano w materiale.