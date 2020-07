Pięć lat temu zwycięstwo Dudy zatrzęsło giełdą. Dziś jest spokojnie.

– Wynik wyborów nie powinien mieć znaczącego wpływu na krajowy rynek akcji (widać to min. po porannym zachowaniu złotego) – oceniają analitycy BNP Paribas.

Pięć lat temu wynik wyborów wywołał na warszawskiej giełdzie małe trzęsienie ziemi. 25 maja 2015 roku, czyli dzień po II turze wyborów prezydenckich, w których Andrzej Duda wygrał z urzędującym wtedy prezydentem Bronisławem Komorowskim , indeks WIG20 spadł o 1,7 proc. Był to największy dzienny spadek tego indeksu od czterech miesięcy. Pod kreską znalazł się także indeks szerokiego rynku WIG, który zniżkował wtedy o 1,5 proc. Dało to początek spadkom, które trwały przez kolejne miesiące.

Najmocniej zareagowały wtedy notowania banków. Indeks WIG-banki spadł dzień po wyborach o 3 proc. W trakcie kampanii w 2015 roku Andrzej Duda skłaniał się ku pomocy "frankowiczom” i sugerował możliwość przewalutowania ich kredytów na złotówki po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania. A to rozwiązania niekorzystne z punktu widzenia akcjonariuszy banków.

Pięć lat temu to właśnie w maju rozpoczęły się duże spadki na warszawskiej giełdzie. Przed I turą wyborów WIG20 notowany był na poziomie 2546 pkt. Do końca 2015 roku stracił 27 proc. i spadł do 1859 pkt.